На Камчатке нашли туристов, потерявшихся в районе термальных источников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Поиски восьми туристов, пропавших в районе Пущинских источников, завершены на Камчатке.
Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
«Спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км пути, встретили снегоход с двумя взрослыми, которые пробивали дорогу в сторону Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике. Спасатели и полиция выдвинулись к данному домику для их эвакуации», — сообщил министр.
В ночь на 2 февраля в систему «112» поступило сообщение, что 30 января пятеро взрослых и трое детей уехали на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись.