На Камчатке нашли туристов, потерявшихся в районе термальных источников

Спасатели и полиция выдвинулись на эвакуацию людей, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Поиски восьми туристов, пропавших в районе Пущинских источников, завершены на Камчатке.

Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км пути, встретили снегоход с двумя взрослыми, которые пробивали дорогу в сторону Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике. Спасатели и полиция выдвинулись к данному домику для их эвакуации», — сообщил министр.

В ночь на 2 февраля в систему «112» поступило сообщение, что 30 января пятеро взрослых и трое детей уехали на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись.