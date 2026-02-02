На Камчатке нашли туристов, потерявшихся в районе термальных источников

«Спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км пути, встретили снегоход с двумя взрослыми, которые пробивали дорогу в сторону Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике. Спасатели и полиция выдвинулись к данному домику для их эвакуации», — сообщил министр.