Женщина в Приморье пообещала вылечить хромоту и отправилась в колонию

Женщина убедила местную жительницу, что сможет снять «порчу» и улучшить состояние здоровья. За проведенный обряд она получила 20 тысяч рублей и пообещала, что уже через несколько дней станет легче и пропадет хромота. Однако никаких изменений не произошло.