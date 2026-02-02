Ричмонд
Женщина в Приморье пообещала вылечить хромоту и отправилась в колонию

Лжeцелительница взяла деньги и получила реальный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Михайловском районе Приморского края суд поставил точку в деле о лжeисцелении. Уроженка Псковской области, уже имевшая судимости, обманывала людей, выдавая себя за целительницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Женщина убедила местную жительницу, что сможет снять «порчу» и улучшить состояние здоровья. За проведенный обряд она получила 20 тысяч рублей и пообещала, что уже через несколько дней станет легче и пропадет хромота. Однако никаких изменений не произошло.

Женщина обратилась в полицию. Материалы дела были переданы в суд, где действия «целительницы» квалифицировали как мошенничество.

С учетом рецидива суд признал женщину виновной и назначил ей наказание — три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.