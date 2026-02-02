Хабаровчанин отправился в СИЗО за кражу смартфона из храма

После этого в очередной раз полицейские задержали его на улице Льва Толстого. Выяснилось, что мужчина совершил еще серию краж. Во время рождественской службы в храме он украл смартфон за 75 тысяч рублей, а затем продал знакомой за 10 тысяч. Из двух магазинов на Амурском бульваре и Карла Маркса он похитил 21 банку кофе за 11 тысяч рублей.