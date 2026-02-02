Хабаровчанин отправился в СИЗО за кражу смартфона из храма

В Хабаровске полицейские задержали 44-летнего горожанина, находившегося в федеральном розыске за серию краж, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В прошлом сентябре задержанный украл из магазина на улице Воронежской алкоголь на 3 тысячи рублей, был задержан, но перед самым судом скрылся и был объявлен в розыск.
После этого в очередной раз полицейские задержали его на улице Льва Толстого. Выяснилось, что мужчина совершил еще серию краж. Во время рождественской службы в храме он украл смартфон за 75 тысяч рублей, а затем продал знакомой за 10 тысяч. Из двух магазинов на Амурском бульваре и Карла Маркса он похитил 21 банку кофе за 11 тысяч рублей.
Ранее мужчина судим за хранение наркотиков, грабежи, кражи, угрозу убийством, определенного места жительства в Хабаровске не имеет.
— Возбуждены уголовные дела, обвиняемый водворен в следственный изолятор, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
