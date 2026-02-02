Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин отправился в СИЗО за кражу смартфона из храма

Гражданин находился в федеральном розыске за серию похищений.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 44-летнего горожанина, находившегося в федеральном розыске за серию краж, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В прошлом сентябре задержанный украл из магазина на улице Воронежской алкоголь на 3 тысячи рублей, был задержан, но перед самым судом скрылся и был объявлен в розыск.

После этого в очередной раз полицейские задержали его на улице Льва Толстого. Выяснилось, что мужчина совершил еще серию краж. Во время рождественской службы в храме он украл смартфон за 75 тысяч рублей, а затем продал знакомой за 10 тысяч. Из двух магазинов на Амурском бульваре и Карла Маркса он похитил 21 банку кофе за 11 тысяч рублей.

Ранее мужчина судим за хранение наркотиков, грабежи, кражи, угрозу убийством, определенного места жительства в Хабаровске не имеет.

— Возбуждены уголовные дела, обвиняемый водворен в следственный изолятор, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, житель Бикина задержан за кражу из банкомата 100 тысяч рублей.