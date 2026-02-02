Беременная россиянка подралась с пенсионером за место в автобусе

Драка беременной и пенсионера за место в автобусе. Видео © Telegram / Mash Siberia.
Мужчина отказался вставать с удобного кресла. Девушка набросилась на него с кулаками и обрушила поток ругательств.
«Я беременная Вот что он делает? Он мне куртку рвёт! Отпусти, старый ******», — кричала женщина.
После происшествия полиция начала проверку. Сотрудники ищут участников драки для установления ущерба сторонам.
