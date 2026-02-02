Ричмонд
Беременная россиянка подралась с пенсионером за место в автобусе

Беременная пассажирка напала на пожилого мужчину в автобусе Омска. Он не уступил ей место. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Источник: Life.ru

Драка беременной и пенсионера за место в автобусе. Видео © Telegram / Mash Siberia.

Мужчина отказался вставать с удобного кресла. Девушка набросилась на него с кулаками и обрушила поток ругательств.

«Я беременная Вот что он делает? Он мне куртку рвёт! Отпусти, старый ******», — кричала женщина.

После происшествия полиция начала проверку. Сотрудники ищут участников драки для установления ущерба сторонам.

