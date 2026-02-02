Беременная россиянка подралась с пенсионером за место в автобусе

Ранее Life.ru писал о драке в ресторане в Ткибульском муниципалитете на западе Грузии. Там группа сотрудников МВД и Минобороны подрались из-за песен Михаила Шуфутинского. Конфликт начался из-за исполнения композиций на русском языке. Часть посетителей выступила против.