Спасатели нашли пропавших у термальных источников на Камчатке туристов

В составе группы находились пятеро взрослых и трое детей. Для их поиска спасатели и полицейские преодолели на снегоходах 10 километров пути. В результате удалось обнаружить один снегоход с двумя взрослыми. Остальные участники группы — трое взрослых и трое детей — были найдены в домике на базе отдыха. Все туристы живы и здоровы.