Спасатели нашли пропавших у термальных источников на Камчатке туристов

Группа туристов, которая перестала выходить на связь во время поездки к термальным источникам на Камчатке, была обнаружена спасателями и полицией. Об этом сообщил глава краевого управления МЧС Сергей Лебедев.

В составе группы находились пятеро взрослых и трое детей. Для их поиска спасатели и полицейские преодолели на снегоходах 10 километров пути. В результате удалось обнаружить один снегоход с двумя взрослыми. Остальные участники группы — трое взрослых и трое детей — были найдены в домике на базе отдыха. Все туристы живы и здоровы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась связь.

