Спасатели на снегоходах нашли и вывезли пропавшую группу туристов на Камчатке

Спасателям удалось найти всех участников группы, которые пропали накануне во время поездки к Пущинским источникам на Камчатке. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
Поисковая операция велась на снегоходах. Сперва спасатели и полиция, преодолев 10 километров, обнаружили двух взрослых, которые пытались самостоятельно пробить дорогу к поселку.
Остальные трое взрослых и трое детей находились в домике на базе отдыха в четырех километрах от этого места. Спасатели добрались до них, эвакуировали и выдвинулись в сторону Пущино.
— Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту, — написал Лебедев на своей странице «ВКонтакте».
Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий.