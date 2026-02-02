Директора управляющей компании в Приморье будут судить за мошенничество

По версии следствия, с мая 2022 года по март 2025 года женщина под видом управления многоквартирными домами в поселке Подножье на острове Русский похищала деньги жильцов. Средства, поступавшие на счет компании, она тратила на личные нужды, при этом содержание и ремонт домов фактически не проводились.