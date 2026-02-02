Ричмонд
Директора управляющей компании в Приморье будут судить за мошенничество

Жильцам домов на острове Русский причинен ущерб на 5,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье перед судом предстанет директор управляющей компании. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 5,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По версии следствия, с мая 2022 года по март 2025 года женщина под видом управления многоквартирными домами в поселке Подножье на острове Русский похищала деньги жильцов. Средства, поступавшие на счет компании, она тратила на личные нужды, при этом содержание и ремонт домов фактически не проводились.

Собственникам пяти многоквартирных домов был причинен ущерб на сумму свыше пяти с половиной миллиона рублей. Директор управляющей компании обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Преступление выявлено прокуратурой Приморского края. Расследование проводили следственные органы СКР при оперативном сопровождении УМВД России по Приморскому краю.