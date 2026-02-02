Три многоквартирных и один частный дом повреждены после атаки БПЛА на Старый Оскол

Как пишет SHOT со ссылкой на жителей, взрывы начались около 03:50 ночи 2 февраля. Громкие звуки раздавались на севере и северо-востоке города. Очевидцы заметили яркие вспышки в небе, а также слышали в небе характерное жужжание моторов дронов. Всего насчитали пять или шесть взрывов.
Напомним, накануне вечером, 1 февраля, российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника за пять часов. Атаки отразили над регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
