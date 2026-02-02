Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три многоквартирных и один частный дом повреждены после атаки БПЛА на Старый Оскол

Беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области, средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В результате загорелось частное домовладение, там уже работают сотрудники МЧС. От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Повреждён автомобиль.

Как пишет SHOT со ссылкой на жителей, взрывы начались около 03:50 ночи 2 февраля. Громкие звуки раздавались на севере и северо-востоке города. Очевидцы заметили яркие вспышки в небе, а также слышали в небе характерное жужжание моторов дронов. Всего насчитали пять или шесть взрывов.

Напомним, накануне вечером, 1 февраля, российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника за пять часов. Атаки отразили над регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше