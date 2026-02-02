БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области, в результате атаки загорелся частный дом, выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов, поврежден автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол. В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.
