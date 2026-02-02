Гладков: беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали город Старый Оскол, проинформировал Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области уточнил, что в результате атаки украинских войск загорелся частный жилой дом.
Кроме того, в ряде квартир трёх многоквартирных домах выбиты окна, а также повреждения получила машина.
«В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Повреждён автомобиль. Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков в Telegram.
Губернатор опубликовал соответствующие кадры. В частности, на них запечатлено возгорание.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали два мирных жителя при ударе украинских беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотных летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по движемуся автомобилю около населённого пункта Белянка.