ПВО Ростовской области отразила атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, уточнения будут позже.
«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — предостерёг Слюсарь.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области серия взрывов от работы ПВО прогремела над Старым Осколом. Беспилотники ВСУ атаковали город, в результате сгорело частное домовладение, выбиты окна в многоквартирных домах и повреждён автомобиль. На месте уже работают спасатели и сотрудники МЧС, пострадавших, к счастью, нет.
