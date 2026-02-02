Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Ростовской области отразила атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, уточнения будут позже.

«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — предостерёг Слюсарь.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области серия взрывов от работы ПВО прогремела над Старым Осколом. Беспилотники ВСУ атаковали город, в результате сгорело частное домовладение, выбиты окна в многоквартирных домах и повреждён автомобиль. На месте уже работают спасатели и сотрудники МЧС, пострадавших, к счастью, нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше