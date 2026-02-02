Крокодилы вышли к людям во время наводнений в одной стране с одной целью

В Мозамбике зафиксирован очередной смертельный случай нападения крокодила на человека на фоне масштабных наводнений. Об этом сообщает издание Penn Live.
По данным журналистов, мужчина стал жертвой хищника, когда подошел слишком близко к воде. Огромный крокодил напал внезапно и почти полностью проглотил его. Этот инцидент стал уже третьим смертельным случаем в стране за последнее время, связанным с выходом диких животных в населенные пункты.
Как отмечают власти, сильные паводки привели к беспрецедентному разливу рек. В результате крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, покинули заповедные зоны и оказались в затопленных городах и поселках. Вода соединила реки с другими водоемами и низинными участками, создав опасные условия для местных жителей.
Секретарь провинции Мапуту Анрикеш Бонгесе призвал население соблюдать осторожность и не приближаться к стоячей воде. По его словам, в затопленных районах сохраняется высокая вероятность присутствия крокодилов, которые могут скрываться вне привычных русел.
Власти продолжают предупреждать жителей об угрозе и рекомендуют по возможности избегать любых контактов с водой до стабилизации обстановки.
