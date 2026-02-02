Крокодилы вышли к людям во время наводнений в одной стране с одной целью

По данным журналистов, мужчина стал жертвой хищника, когда подошел слишком близко к воде. Огромный крокодил напал внезапно и почти полностью проглотил его. Этот инцидент стал уже третьим смертельным случаем в стране за последнее время, связанным с выходом диких животных в населенные пункты.