В Старом Осколе после атаки ВСУ горит частный дом, в десятках квартир выбиты стекла

Украинские беспилотники (БПЛА) атаковали город Старый Оскол в Белгородской области. Об этом в понедельник, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов попал в частный дом, вызвав возгорание. На месте работает пожарная служба.

— От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль, — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход для оценки последствий атаки.

31 января стало известно, что два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке украинского беспилотника на движущуюся машину в Белгородской области.

