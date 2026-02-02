В Старом Осколе после атаки ВСУ горит частный дом, в десятках квартир выбиты стекла

Украинские беспилотники (БПЛА) атаковали город Старый Оскол в Белгородской области. Об этом в понедельник, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из дронов попал в частный дом, вызвав возгорание. На месте работает пожарная служба.
— От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль, — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход для оценки последствий атаки.
31 января стало известно, что два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке украинского беспилотника на движущуюся машину в Белгородской области.