В Екатеринбурге при пожаре погиб житель девятиэтажки

ЕАН писал, что в минувшую пятницу похожее ЧП случилось в Каменске-Уральском в девятиэтажке, которую в народе прозвали «Дом ветеранов» (раньше там жили ветераны Великой Отечественной войны, затем по договорам соцнайма там стали предоставлять жилье ветеранам труда и нуждающимся в жилье маневренного фонда). Горела квартира на седьмом этаже, погиб живший в ней пенсионер, который был прикован к постели. Подробности мы рассказывали здесь.