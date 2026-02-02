В Екатеринбурге при пожаре погиб житель девятиэтажки

Информация о возгорании поступила 1 февраля в 21:13. Горела квартира на последнем этаже, площадь пожара составила 12 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе двое детей.
На тушении работали семь единиц техники и 19 человек личного состава. В 21:50 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:16.
Очевидцы говорят, что погиб пенсионер, хозяин квартиры, в которой загорелось имущество. После смерти супруги он жил один и захламил жилье.
ЕАН писал, что в минувшую пятницу похожее ЧП случилось в Каменске-Уральском в девятиэтажке, которую в народе прозвали «Дом ветеранов» (раньше там жили ветераны Великой Отечественной войны, затем по договорам соцнайма там стали предоставлять жилье ветеранам труда и нуждающимся в жилье маневренного фонда). Горела квартира на седьмом этаже, погиб живший в ней пенсионер, который был прикован к постели. Подробности мы рассказывали здесь.