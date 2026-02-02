Умерли в один день: на Кипре таинственно скончалась пара медиумов из РФ

Двойная трагедия потрясла русскоязычную общину Кипра. В январе этого года в поселке Искел нашли тело 39-летней россиянки Любови Стрелковой, переехавшей на остров около шести лет назад.
Спустя короткое время скончался и ее возлюбленный Александр. Как рассказали изданию aif.ru близкие женщины, врачи не обнаружили признаков насильственной смерти.
«У нее были осложнения после пневмонии. Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга. Сейчас сами в шоке… Она раньше еще в Перми жила, а потом на Кипре оказалась. Молодая такая еще… Родителей жалко», — поделилась знакомая Ольга.
Причина смерти мужчины до сих пор не известна. У Александра остался сын, проживающий в Испании.
Долгий путь домой: как собирали 800 тысяч на похороны.
После шокирующей новости родные и друзья Любови бросили все силы на то, чтобы вернуть ее тело на родину. За несколько дней им удалось собрать внушительную сумму — около 800 тысяч рублей, необходимую для организации транспортировки и похорон.
31 января уроженку Пермского края похоронили в ее малой родине, городе Верещагино, где проживает чуть более 22 тысяч человек.
Эта печальная история сплотила людей, показав, как земляки и близкие объединились в трудную минуту, чтобы проститься с соотечественницей, оказавшейся так далеко от дома.
Из владелицы магазина одежды в «проводника Вселенной».
Кто же была Любовь Стрелкова? Ее жизнь — путь из провинции к солнцу Кипра и полная смена деятельности.
Родившись в маленьком Верещагино, она переехала в Пермь, где успешно вела собственный бизнес по продаже одежды. Перед эмиграцией она продала дело и начала новую главу на средиземноморском острове.
Там женщина кардинально изменила сферу деятельности, превратившись в психолога-медиума, предлагающего онлайн-консультации.
«Я Любовь — древняя душа, проводник Вселенной и счастья для людей», — писала она о себе в соцсетях.
Ее услуги, включавшие «энергетическую чистку», «расширение финансового потока» и помощь в преодолении жизненных вызовов, стоили от 2 до 8 тысяч рублей за сеанс.
«Добрая, целеустремленная, красавица»: какой ее запомнили друзья.
В памяти тех, кто знал Любовь, она осталась совершенно светлым человеком.
«Она всегда была доброй, открытой, веселой. Люба общительная, целеустремленная, красивая. Хороший друг. Очень жаль», — рассказала знакомая Ксения.
Ее одноклассница Анна вспоминает девушку как разностороннюю, активную еще в школьные годы: «Хорошая, добрая. Всегда веселая. Активистка, красавица, разносторонний человек. Занималась музыкой и была старостой класса. В 6 классе, когда я пришла к ним в класс, дополнительно дома занималась со мной английским языком».
Эти воспоминания рисуют портрет человека, полного жизни и энергии, что делает ее внезапную кончину еще более необъяснимой и трагичной.
Незакрытые вопросы: что стоит за чередой смертей?
История обрывается на трагической и загадочной ноте. Смерть от осложнений пневмонии в относительно молодом возрасте сама по себе вызывает вопросы. А последовавший за ней уход возлюбленного Александра и вовсе окутывает эту историю ореолом тайны.
Почему умер молодой мужчина? Была ли между этими событиями связь? Официальные причины пока не озвучены. Эта двойная утрата оставила в шоке не только круг близких, но и всех, кто следил за историей.
Пока родные пытаются осмыслить произошедшее, остается множество неясностей, превращающих личную трагедию в сюжет, полный мрачных загадок под кипрским солнцем.