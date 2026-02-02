Ричмонд
Бывшего сотрудника новосибирской колонии осудили за халатность

Ему назначено 1,5 года лишения свободы условно.

Источник: Freepik

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор Виктору Савастенкову, бывшему младшему инспектору ФКУ ИК-15. Он признан виновным в халатности, повлёкшей тяжкий вред здоровью заключённого. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Установлено, что в ноябре 2024 года Савастенков при выводе осуждённых на работы не провёл полный обыск. Один из заключённых смог спрятать под одеждой металлическую трубу и пронести её в банно-прачечный комбинат. Там произошёл конфликт, в ходе которого труба была использована как оружие. В итоге о одному из участников инцидента был причинен тяжкий вред здоровью.

На суде Савастенков отрицал вину, однако суд счёл доказательства достаточными. Ему назначено 1,5 года лишения свободы условно. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что зритель ударил полицейского на хоккейном матче в Новосибирске.