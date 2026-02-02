Бывшего сотрудника новосибирской колонии осудили за халатность

Установлено, что в ноябре 2024 года Савастенков при выводе осуждённых на работы не провёл полный обыск. Один из заключённых смог спрятать под одеждой металлическую трубу и пронести её в банно-прачечный комбинат. Там произошёл конфликт, в ходе которого труба была использована как оружие. В итоге о одному из участников инцидента был причинен тяжкий вред здоровью.