В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Инцидент произошел на улице Одоевского.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вечером 1 февраля около одной из многоэтажек на улице Одоевского нашли тело мужчины. Предположительно, погибшему 25−30 лет. Об этом пишет телеграм-канале «Моя Первомайка».

— На место обнаружения тела была направлена следственно-оперативная группа, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину. Сибиряк сказал, что гулял по лесу, упал и не смог выбраться самостоятельно.