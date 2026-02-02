В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

В Новосибирске вечером 1 февраля около одной из многоэтажек на улице Одоевского нашли тело мужчины. Предположительно, погибшему 25−30 лет. Об этом пишет телеграм-канале «Моя Первомайка».
— На место обнаружения тела была направлена следственно-оперативная группа, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину. Сибиряк сказал, что гулял по лесу, упал и не смог выбраться самостоятельно.