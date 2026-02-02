В Башкирии продают сотни конфискованных телефонов

В Башкирии распродают смартфоны и другие устройства, конфискованные у должников. На продажу выставлено более двухсот лотов, большую часть которых составляют мобильные телефоны.
Как отмечается, на аукционе можно найти множество моделей iPhone: от относительно новых, таких как 13 Pro, 12 mini, XS и XR, до более старых — 8, 7, 6S, 6, SE и даже 5S.
В списке также широко представлены смартфоны Samsung: флагманские линейки Galaxy S10 и S9, популярные модели серии A (A51, A32, A12 и другие), а также устройства марок M, J и Grand.
Кроме того, на продажу выставили телефоны китайских брендов: Xiaomi (включая подбренды Redmi и Poco), Huawei, Honor, Realme и других. В каталоге есть устройства от Itel, Tecno, Fly, Alcatel, Nokia, Motorola, ZTE и ряда менее распространенных производителей.
Помимо смартфонов, в числе лотов значатся планшеты, ноутбуки, микроволновая печь, видеорегистратор, прибор для вакуумной упаковки и телевизор.
Общая стартовая цена за все 226 позиций составляет чуть более 43 тысяч рублей. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер». Подать заявку на участие можно до 18 февраля, пишет UfaTime.ru.
