Семья из Троицка лишилась 50 тысяч рублей при попытке купить хорька

В Троицке полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества при покупке домашнего животного через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Житель города, пытаясь приобрести хорька для дочери, перевёл сначала 3500 рублей в качестве предоплаты, а затем — около 6500 рублей. Когда продавец потребовал дополнительные деньги за переноску, мужчина доверил решение вопроса своей несовершеннолетней дочери.
Девушка, не осознавая опасности, сообщила мошенникам персональные данные и перешла по присланной ссылке. В результате с банковской карты её отца было похищено более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».