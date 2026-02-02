Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из Троицка лишилась 50 тысяч рублей при попытке купить хорька

Отец семейства доверил покупку несовершеннолетней дочери.

В Троицке полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества при покупке домашнего животного через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Житель города, пытаясь приобрести хорька для дочери, перевёл сначала 3500 рублей в качестве предоплаты, а затем — около 6500 рублей. Когда продавец потребовал дополнительные деньги за переноску, мужчина доверил решение вопроса своей несовершеннолетней дочери.

Девушка, не осознавая опасности, сообщила мошенникам персональные данные и перешла по присланной ссылке. В результате с банковской карты её отца было похищено более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».