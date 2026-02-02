На трассе М-5 в Башкирии временно ограничили движение грузовиков и автобусов

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии ввели временные ограничения. Из-за ухудшившейся погоды и для обеспечения безопасности на дороге, движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участке с 1194 по 1360 километр.
Как сообщила Госавтоинспекция республики, эти меры будут действовать до 14:00 сегодняшнего дня.
В ГАИ попросили всех водителей заранее продумывать свой маршрут с учетом действующих ограничений и внимательно соблюдать требования установленных дорожных знаков. Полицейские также рекомендуют по возможности отложить поездку до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.
