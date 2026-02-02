Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Башкирии временно ограничили движение грузовиков и автобусов

Из-за непогоды на участке трассы «Урал» действуют особые правила для транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии ввели временные ограничения. Из-за ухудшившейся погоды и для обеспечения безопасности на дороге, движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участке с 1194 по 1360 километр.

Как сообщила Госавтоинспекция республики, эти меры будут действовать до 14:00 сегодняшнего дня.

В ГАИ попросили всех водителей заранее продумывать свой маршрут с учетом действующих ограничений и внимательно соблюдать требования установленных дорожных знаков. Полицейские также рекомендуют по возможности отложить поездку до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.