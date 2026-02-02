Ричмонд
В Омске за ночь сгорели два автомобиля на одной улице

МЧС сообщило о возгораниях в 02:15 и 08:42. На одном из адресов огонь перекинулся на рекламный щит.

Источник: Om1 Омск

Официально подтверждена информация о двух возгораниях транспортных средств на ул. 70 лет Октября за минувшую ночь и утро. По данным МЧС по Омской области, первое сообщение поступило в 02:15: к моменту прибытия огнеборцев горел автомобиль, пламя перекинулось и на рекламный щит.

На место выезжали 10 сотрудников МЧС России, были задействованы две единицы техники. Пострадавших нет.

Второй вызов поступил в 08:42. На месте работали восемь спасателей и две единицы спецтехники; открытое горение ликвидировано в 08:55. Никто не пострадал.