В Омске за ночь сгорели два автомобиля на одной улице

Официально подтверждена информация о двух возгораниях транспортных средств на ул. 70 лет Октября за минувшую ночь и утро. По данным МЧС по Омской области, первое сообщение поступило в 02:15: к моменту прибытия огнеборцев горел автомобиль, пламя перекинулось и на рекламный щит.