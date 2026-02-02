Ричмонд
Следователь вернул блогеру Лерчек изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce

РИА Новости: блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следователь вернул блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, изъятые во время обыска ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Во время обыска в подмосковном доме, где проживает Валерия Чекалина с детьми, среди прочего были изъяты ключи от ее автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

«Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что машина стояла на хранении у Лерчек, но при изъятии ключей ее попросили открыть окно, поскольку «бывали случаи, когда ключи блокировали и не могли открыть автомобиль». Машина простояла в таком виде почти год. «Незадолго до направления дела в суде ключи были возвращены», добавил адвокат.

Кроме того, у Чекалиной были изъяты дорогостоящие ювелирные украшения, о чем она заявляла в ходе заседания в Гагаринском суде Москвы, где слушается дело. Блогер просила вернуть их ей, чтобы продать, поскольку она находится под домашним арестом и не имеет возможности получать доход, однако суд отказал ей.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. Лерчек ожидает четвертого ребенка, роды намечены на март. Будущий отец тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, где пара узнает, что у них будет мальчик.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В суде были допрошены два эксперта из Федеральной налоговой службы, один из которых заявил, что нарушения валютного законодательства выявлены не были.

Дело бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

Процесс по делу Чекалиных продолжится 9 февраля.