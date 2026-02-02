Следователь вернул блогеру Лерчек изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce

Кроме того, у Чекалиной были изъяты дорогостоящие ювелирные украшения, о чем она заявляла в ходе заседания в Гагаринском суде Москвы, где слушается дело. Блогер просила вернуть их ей, чтобы продать, поскольку она находится под домашним арестом и не имеет возможности получать доход, однако суд отказал ей.