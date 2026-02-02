Ричмонд
В Челябинской области самый высокий в России уровень рецидивной преступности

Это следует из статистики МВД России.

Лидерами по числу преступлений, которые были совершены рецидивистами, стали Челябинская область — почти 18,5 тыс. (снижение за год на 5,4%), Свердловская область — 17,7 тыс. (-6,7%), Москва — более 17 тыс. (рост на 3,9%).

Также в лидерах антирейтинга Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская, Иркутская, Ростовская, Самарская, Тюменская (с учетом автономных округов) области, Пермский, Красноярский, Краснодарский, Алтайский край и Башкортостан — везде более 10 тыс. преступлений за год.

Суммарное количество преступлений, совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, за 2025 год сократилось на 10,7%.