В Челябинской области самый высокий в России уровень рецидивной преступности

Лидерами по числу преступлений, которые были совершены рецидивистами, стали Челябинская область — почти 18,5 тыс. (снижение за год на 5,4%), Свердловская область — 17,7 тыс. (-6,7%), Москва — более 17 тыс. (рост на 3,9%).