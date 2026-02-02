Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении в аварийном доме Омска

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении потолка в одном из омских квартир.
Напомним, что инцидент случился в ночь на 30 января в аварийном двухэтажном доме на улице 6-й Западной. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.
Стоит уточнить, что здание 1962 года постройки признали аварийным ещё в 2018 году. Из него должны были расселить жильцов до конца 2021 года, но в итоге его перенесли на неопределённое время. Обращения омичей в компетентные органы ни к чему не привели.
В пресс-службе ведомства также отметили, что в январе текущего года в доме произошёл другой случай: в одной из квартир частично обрушились межэтажные перекрытия.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — заявили в следкоме.