Названы самые часто выявляемые виды рака у жителей Башкирии

Врачи подчеркивают огромное значение регулярной диспансеризации. На первом ее этапе проводят обследования на самые распространенные виды рака: у женщин проверяют шейку матки и молочные железы, у мужчин — предстательную железу. Также осматривают кожу и слизистые, пальпируют щитовидную железу и проверяют состояние кишечника, желудка и пищевода. При обнаружении подозрительных изменений пациента направляют на второй этап для более детальных исследований, таких как эндоскопия или дерматоскопия.