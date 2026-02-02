Ричмонд
Названы самые часто выявляемые виды рака у жителей Башкирии

В Башкирии за год выявили более двух тысяч новых случаев онкологии.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Башкирии врачи впервые диагностировали рак у 2390 человек. Об этом сообщили в Республиканском центре общественного здоровья и медпрофилактики.

Онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности. Специалисты отмечают тревожную тенденцию: в последнее время болезнь все чаще поражает молодых людей и детей.

По данным на сегодняшний день, на учете в онкодиспансере республики состоит почти 106 тысяч пациентов. За последние пять лет их количество выросло на 16%.

Важную роль в раннем обнаружении болезни играют специальные профилактические осмотры — онкоскрининг. Они помогают выявить опухоль или предраковое состояние еще до появления симптомов. В 2025 году такие обследования прошли более 1,85 миллиона человек. Благодаря им медики обнаружили 173 случая рака легких и бронхов, 67 опухолей в полости рта и глотки и 45 случаев рака пищевода.

Почти половина (46,2%) новых случаев злокачественных образований была выявлена на первой или второй стадии. Именно на этих этапах болезнь лучше всего поддается лечению, и у пациента высокие шансы на выздоровление.

Врачи подчеркивают огромное значение регулярной диспансеризации. На первом ее этапе проводят обследования на самые распространенные виды рака: у женщин проверяют шейку матки и молочные железы, у мужчин — предстательную железу. Также осматривают кожу и слизистые, пальпируют щитовидную железу и проверяют состояние кишечника, желудка и пищевода. При обнаружении подозрительных изменений пациента направляют на второй этап для более детальных исследований, таких как эндоскопия или дерматоскопия.

