Названы самые часто выявляемые виды рака у жителей Башкирии

В прошлом году в Башкирии врачи впервые диагностировали рак у 2390 человек. Об этом сообщили в Республиканском центре общественного здоровья и медпрофилактики.
Онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности. Специалисты отмечают тревожную тенденцию: в последнее время болезнь все чаще поражает молодых людей и детей.
По данным на сегодняшний день, на учете в онкодиспансере республики состоит почти 106 тысяч пациентов. За последние пять лет их количество выросло на 16%.
Важную роль в раннем обнаружении болезни играют специальные профилактические осмотры — онкоскрининг. Они помогают выявить опухоль или предраковое состояние еще до появления симптомов. В 2025 году такие обследования прошли более 1,85 миллиона человек. Благодаря им медики обнаружили 173 случая рака легких и бронхов, 67 опухолей в полости рта и глотки и 45 случаев рака пищевода.
Почти половина (46,2%) новых случаев злокачественных образований была выявлена на первой или второй стадии. Именно на этих этапах болезнь лучше всего поддается лечению, и у пациента высокие шансы на выздоровление.
Врачи подчеркивают огромное значение регулярной диспансеризации. На первом ее этапе проводят обследования на самые распространенные виды рака: у женщин проверяют шейку матки и молочные железы, у мужчин — предстательную железу. Также осматривают кожу и слизистые, пальпируют щитовидную железу и проверяют состояние кишечника, желудка и пищевода. При обнаружении подозрительных изменений пациента направляют на второй этап для более детальных исследований, таких как эндоскопия или дерматоскопия.
