Школьницу сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге, она в реанимации

На десятилетнюю девочку наехал водитель Datsun.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В столице Среднего Урала вечером 1 февраля в ДТП на пешеходном переходе на улице Инженерная пострадал ребенок. На 10-летнюю школьницу, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал 21-летний водитель автомашины Datsun ON-DO.

Девочку с места аварии с травмой головы и ног в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение детско горбольницы № 9.

За рулем иномарки находится житель Екатеринбурга со стажем вождения менее 1 года, он прошел освидетельствование на алкогольного опьянение — трезв. Сам молодой человек пояснил автоинспекторам, что при движении по левому ряду, не заметил пешеходов пересекавших проезжую часть по «зебре».