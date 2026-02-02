Школьницу сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге, она в реанимации

В столице Среднего Урала вечером 1 февраля в ДТП на пешеходном переходе на улице Инженерная пострадал ребенок. На 10-летнюю школьницу, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал 21-летний водитель автомашины Datsun ON-DO.
Девочку с места аварии с травмой головы и ног в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение детско горбольницы № 9.
За рулем иномарки находится житель Екатеринбурга со стажем вождения менее 1 года, он прошел освидетельствование на алкогольного опьянение — трезв. Сам молодой человек пояснил автоинспекторам, что при движении по левому ряду, не заметил пешеходов пересекавших проезжую часть по «зебре».