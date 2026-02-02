За январь в пожарах в Омской области погибли 13 человек

В Омской области подвели итоги противопожарной службы за первый месяц 2026 года. За январь огнеборцы ликвидировали более 200 пожаров, на которых погибли 13 человек, 11 получили травмы, а 50 были спасены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.