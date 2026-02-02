За январь в пожарах в Омской области погибли 13 человек

В Омской области подвели итоги противопожарной службы за первый месяц 2026 года. За январь огнеборцы ликвидировали более 200 пожаров, на которых погибли 13 человек, 11 получили травмы, а 50 были спасены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления и неосторожное обращение с огнём. Более 70% всех пожаров произошло в жилых домах и квартирах.
Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют жителям проверять состояние электропроводки, следить за исправностью печей и устанавливать автономные пожарные извещатели.
Ранее мы рассказывали, что крупный пожар уничтожил ряд торговых павильонов ранним утром в Омске. Возгорание произошло около пяти часов на улице Жуковского в Ленинском округе.