Маск заявил о своей роли в публикации файлов Эпштейна

По словам Маска, он добивался полного раскрытия документов, понимая, что это может привести к обвинениям и попыткам дискредитации. «Я знал, что меня будут безжалостно очернять, несмотря на то, что я никогда не посещал его вечеринки, не летал на его самолёте и не был на его острове. Тем не менее, невыносимая боль от ложных обвинений стоила того», — написал он.