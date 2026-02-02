Маск заявил о своей роли в публикации файлов Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сыграл ключевую роль в обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и сознательно был готов к негативным последствиям для себя.
По словам Маска, он добивался полного раскрытия документов, понимая, что это может привести к обвинениям и попыткам дискредитации. «Я знал, что меня будут безжалостно очернять, несмотря на то, что я никогда не посещал его вечеринки, не летал на его самолёте и не был на его острове. Тем не менее, невыносимая боль от ложных обвинений стоила того», — написал он.
Маск также заявил, что осознавал сопротивление со стороны СМИ и политических оппонентов. По его словам, сильные обязаны защищать тех, кто не может постоять за себя. «Сильный должен защищать тех, кто не может защитить себя сам, особенно уязвимых детей», — отметил предприниматель.
30 января Министерство юстиции США опубликовало около трёх миллионов документов по делу Эпштейна. Среди материалов фигурирует переписка Маска с финансистом. Сам предприниматель ранее отрицал какую-либо связь с Эпштейном.
Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти, оставив своей подруге активы на сумму около 36 млн фунтов стерлингов и частный остров. Согласно опубликованным данным, общее состояние финансиста оценивалось примерно в 288 млн долларов, а часть средств была направлена на компенсации пострадавшим и юридические расходы.