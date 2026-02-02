Хозяев сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, задержали

Напомним, пять человек погибли при пожаре в сауне в Кузбассе. Погибшими оказались подростки, которые отмечали тройной день рождения. Позже появилось видео с места пожара. Во время ЧП спаслась одна из именинниц. Уже известны точный возраст и пол всех погибших подростков.