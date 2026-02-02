Ричмонд
Хозяев сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, задержали

В городе Прокопьевске Кемеровской области правоохранительные органы задержали владельца частной сауны и его родного брата. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, оба подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, фигуранты незаконно организовали оказание услуг бани и сауны, но не оборудовали объект необходимыми средствами пожаротушения и доступными вакуационными выходами. В результате в сауне произошло ЧП.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, пять человек погибли при пожаре в сауне в Кузбассе. Погибшими оказались подростки, которые отмечали тройной день рождения. Позже появилось видео с места пожара. Во время ЧП спаслась одна из именинниц. Уже известны точный возраст и пол всех погибших подростков.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.