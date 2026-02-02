Омские пожарные потушили 58 возгораний за неделю и более 200 за месяц

Утром 2 февраля в ГУ МЧС России по Омской области представили статистику происшествий. За минувшую неделю в регионе ликвидировали 58 пожаров, огонь унес жизнь одного человека, пятеро травмировались. Специалисты также выезжали на 39 ложных вызовов и 91 ложное срабатывание сигнализации. За последние дежурные сутки ликвидировали 7 пожаров и последствия 4 ДТП.
За весь январь 2026 года зарегистрировали более 200 возгораний, погибли 13 человек, еще 11 пострадали. Спасти за второй месяц зимы удалось 50 человек. Более 70% всех ЧП зафиксировали в жилом секторе. Главными причинами возникновения пожаров стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печей и неосторожное обращение с огнем. Представители МЧС призвали омичей не оставляй включенной технику без присмотра, не перегружай энергосети. Важно, чтобы в помещении был установлен пожарный извещатель.
Соблюдение этих правил позволяет существенно снизить риск возникновения пожаров в быту и минимизировать их трагические последствия.
