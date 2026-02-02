Глава Владимирского МО Заларинского района ответит перед судом за служебный подлог

IrkutskMedia, 2 февраля. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении главы Владимирского муниципального образования Заларинского района. 58-летняя женщина обвиняется в совершении служебного подлога, в результате которого потерпевшую исключили из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильём. В результате чего последняя утратила право на получение квартиры из специализированного жилищного фонда Иркутской области.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, было установлено, что глава муниципального образования под видом ранее заключенного договора социального найма от незаконно изготовила новый договор от 14 февраля 2022 года, в который внесла ложные сведения о проживании потерпевшей в квартире, помимо нанимателя.
Женщина осознавала, что ложные сведения являются основанием для исключения потерпевшей из специализированной очереди на получение жилья. Фигурантка в октябре 2023 года направила подложный договор в адрес отдела опеки и попечительства, на основании которого девушку исключили из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области уточнили, что фигурантка подделала подпись переселяемой при составлении фиктивного договора. В новый документ глава включила ложные сведения о вселении в помещение в качестве члена семьи нанимателя сестры последней, признанной в несовершеннолетнем возрасте ребенком-сиротой.
В рамках компетенции следователи приняли исчерпывающие меры, в результате чего девушку восстановили в специализированной очереди на получение жилья. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее агентство сообщало, что Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему министру имущественных отношений Иркутской области за злостное неисполнение судебных решений. Экс-чиновница признана виновной в том, что, находясь при исполнении должностных обязанностей, не обеспечила предоставление жилья детям-сиротам, несмотря на вступившие в силу решения суда и наличие бюджетных средств.