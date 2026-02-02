Глава Владимирского МО Заларинского района ответит перед судом за служебный подлог

Женщина осознавала, что ложные сведения являются основанием для исключения потерпевшей из специализированной очереди на получение жилья. Фигурантка в октябре 2023 года направила подложный договор в адрес отдела опеки и попечительства, на основании которого девушку исключили из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.