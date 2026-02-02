В Челябинске задержали мужчину, устроившего дебош в детской поликлинике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, видеозапись, на которой горожанин грубо выражается нецензурной бранью, угрожает медицинским работникам применением насилия, получила широкое распространение в соцсетях, вызвав общественный резонанс.
По месту проживания фигуранта прошел обыск. Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения, избрании ему меры пресечения, «выполняются иные следственные и процессуальные действия, направление на установление всех обстоятельств произошедшего», говорят в областном СУ.
Ранее сообщалось, что мужчина, будучи недовольным назначенным ребенку лечением, начал вести себя агрессивно в одном из медицинских учреждений Центрального района, угрожать дежурному врачу применением насилия. При этом он высказывал нецензурную лексику в адрес персонала.
По поручению и.о. руководителя СУ по Челябинской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия).