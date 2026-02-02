ТАСС: главу майнинговой компании Bitriver Рунца обвиняют в уклонении от налогов

Главу майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца обвинили в сокрытии средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Об этом сообщили правоохранительные органы в беседе с ТАСС.
По данным источника, речь идет об уголовном деле, связанном с финансовыми операциями компании. Следствие считает, что были скрыты деньги, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности. Подробности самой схемы пока не раскрываются.
«Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК РФ», — сообщил собеседник агентства.
В Замоскворецком суде Москвы уточнили, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
