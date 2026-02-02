В Хабаровске задержан известный продавец арболита, оказавшийся мошенником

С июня 2022 по декабрь 2023 года мужчина, будучи директором и учредителем акционерного общества по производству стройматериалов, заключал договоры на поставку блоков из арболита с предоплатой. Клиенты переводили деньги, но товар так и не получали. Предприниматель присваивал средства и тратил их на личные нужды.