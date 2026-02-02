В Хабаровске задержан известный продавец арболита, оказавшийся мошенником

Следственная часть СУ УМВД России по городу Хабаровску расследует уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном и особо крупном размере.
С июня 2022 по декабрь 2023 года мужчина, будучи директором и учредителем акционерного общества по производству стройматериалов, заключал договоры на поставку блоков из арболита с предоплатой. Клиенты переводили деньги, но товар так и не получали. Предприниматель присваивал средства и тратил их на личные нужды.
От действий афериста пострадали две жительницы Хабаровска: одна перевела более миллиона рублей, вторая — 527 тысяч. Всего полицейские установили четыре эпизода мошенничества с общим ущербом около 3,8 миллиона рублей.
Задержание провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Во время обысков по месту жительства, в офисе и на производственной базе в посёлке Тельман ЕАО изъяли ювелирные изделия, дорогие часы, смартфоны, ноутбуки, финансовую документацию и оборудование. На имущество подозреваемого — два дома, 15 земельных участков и банковские счета — наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим.
Известно, что помимо стройбизнеса мужчина параллельно занимался юридической помощью участникам ДТП и активно вёл соцсети. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.