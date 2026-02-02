Ричмонд
В результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол погибли два мирных жителя

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Старый Оскол погибли два человека. Об этом 2 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Известия

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Гладков в тот же день сообщил, что в городе Старый Оскол произошло возгорание частного дома в результате атаки украинского беспилотника. Он добавил, что от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, а также поврежден автомобиль.

