В результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол погибли два мирных жителя

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Гладков в тот же день сообщил, что в городе Старый Оскол произошло возгорание частного дома в результате атаки украинского беспилотника. Он добавил, что от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, а также поврежден автомобиль.
