Дело завели на красноярца за рекламу наркосайта с помощью уличных граффити

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в пособничестве наркоторговцам в качестве уличного «трафаретчика». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как установило следствие, в начале 2025 года мужчина получил от организаторов нелегального бизнеса задание и инструкции. Он купил аэрозольную краску и отправился выполнять «заказ»: нанёс надписи с адресом наркоплощадки на фасад дома по улице Красной Армии и на трансформаторную будку на улице Корнеева.
Его деятельность пресекли правоохранители. В отношении красноярца возбудили дела по двум статьям: покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и склонение к их потреблению.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске поймали граффитиста, который рекламировал нарко-магазины.