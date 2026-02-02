Ричмонд
Дело завели на красноярца за рекламу наркосайта с помощью уличных граффити

Молодой человек решил заработать, нанося рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков на стены городских зданий.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в пособничестве наркоторговцам в качестве уличного «трафаретчика». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило следствие, в начале 2025 года мужчина получил от организаторов нелегального бизнеса задание и инструкции. Он купил аэрозольную краску и отправился выполнять «заказ»: нанёс надписи с адресом наркоплощадки на фасад дома по улице Красной Армии и на трансформаторную будку на улице Корнеева.

Его деятельность пресекли правоохранители. В отношении красноярца возбудили дела по двум статьям: покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и склонение к их потреблению.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске поймали граффитиста, который рекламировал нарко-магазины.