Дело завели на красноярца за рекламу наркосайта с помощью уличных граффити

Как установило следствие, в начале 2025 года мужчина получил от организаторов нелегального бизнеса задание и инструкции. Он купил аэрозольную краску и отправился выполнять «заказ»: нанёс надписи с адресом наркоплощадки на фасад дома по улице Красной Армии и на трансформаторную будку на улице Корнеева.