Низкая температура вызвала пожарную тревогу в аэропорту Орландо

В Орландо (штат Флорида) экстремальные холода привели к масштабным сбоям в работе международного аэропорта. 1 февраля из-за аномально низкой температуры неожиданно сработала пожарная сигнализация в диспетчерской вышке, что первоначально было воспринято как возгорание и привело к её экстренной эвакуации. В результате на несколько часов были отменены все вылеты и прилёты, пишет New York Post.