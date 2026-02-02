Низкая температура вызвала пожарную тревогу в аэропорту Орландо

Позднее Федеральное управление гражданской авиации США пояснило, что причиной тревоги стал сильный холод. Ограничения на полёты были сняты только во второй половине дня. По данным сервиса FlightAware, к этому моменту были зафиксированы уже 213 задержек рейсов.
В тот же день в Орландо был обновлён температурный рекорд: столбик термометра опустился до почти −4,5°C, что ниже минимума 1936 года. Национальная метеорологическая служба распространила предупреждение об экстремальных холодах для региона.
В США уже несколько дней продолжаются обсуждения непривычно суровых зимних условий, которые по-разному воспринимаются местными жителями и выходцами из России. Русскоязычные мигранты активно делятся в соцсетях своими впечатлениями, сравнивая ситуацию в США с типичной зимой в РФ.
