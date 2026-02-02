Ричмонд
Низкая температура вызвала пожарную тревогу в аэропорту Орландо

В Орландо (штат Флорида) экстремальные холода привели к масштабным сбоям в работе международного аэропорта. 1 февраля из-за аномально низкой температуры неожиданно сработала пожарная сигнализация в диспетчерской вышке, что первоначально было воспринято как возгорание и привело к её экстренной эвакуации. В результате на несколько часов были отменены все вылеты и прилёты, пишет New York Post.

Позднее Федеральное управление гражданской авиации США пояснило, что причиной тревоги стал сильный холод. Ограничения на полёты были сняты только во второй половине дня. По данным сервиса FlightAware, к этому моменту были зафиксированы уже 213 задержек рейсов.

В тот же день в Орландо был обновлён температурный рекорд: столбик термометра опустился до почти −4,5°C, что ниже минимума 1936 года. Национальная метеорологическая служба распространила предупреждение об экстремальных холодах для региона.

В США уже несколько дней продолжаются обсуждения непривычно суровых зимних условий, которые по-разному воспринимаются местными жителями и выходцами из России. Русскоязычные мигранты активно делятся в соцсетях своими впечатлениями, сравнивая ситуацию в США с типичной зимой в РФ.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

