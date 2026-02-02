Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, наибольшее число БПЛА — 22 — уничтожили над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника сбили в Краснодарском крае.
Два аппарата перехватили над Ростовской областью, по одному — над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что во время ночной атаки ВСУ на Старый Оскол погибли мирные жители. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.