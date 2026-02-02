Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на Старый Оскол

Ночью 2 февраля украинский беспилотник ударил по частному дому в Старом Осколе Белгородской области. Пожар, вызванный атакой БПЛА, привёл к частичному обрушению здания, внутри нашли тела двух погибших мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. Выражаю искренние соболезнования», — написал глава региона.

Ранее Life.ru писал, что мужчина умер после удара украинского дрона по автомобилю в Головчино Белгородской области. Полученные им ранения оказались смертельными, а 17-летняя девушка, находившаяся рядом, получила минно-взрывную травму и продолжает лечение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше