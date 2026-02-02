Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на Старый Оскол

«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. Выражаю искренние соболезнования», — написал глава региона.
Ранее Life.ru писал, что мужчина умер после удара украинского дрона по автомобилю в Головчино Белгородской области. Полученные им ранения оказались смертельными, а 17-летняя девушка, находившаяся рядом, получила минно-взрывную травму и продолжает лечение.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.