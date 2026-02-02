Ричмонд
Подростковый беспредел на дороге: в Ташкенте школьник устроил опасные гонки и влетел в детскую площадку

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 февраля). На днях в социальных сетях появилось странное видео, снятое в Ташкенте. На кадрах несколько молодых людей, передвигаясь на автомобиле Spark, откровенно устраивают беспредел на дорогах: гоняют на высокой скорости, выезжают на встречную полосу и создают аварийные ситуации.

Источник: Vaib.Uz

Всё это происходило в Бектемирском районе, на участке дороги, где расположены детские сады и школы. В какой-то момент автомобиль вылетел с проезжей части и лишь по счастливой случайности никого не задел. К счастью, в ситуацию вмешались неравнодушные прохожие, которые не дали участникам инцидента скрыться с места происшествия.

Как сообщили в УБДД, по факту произошедшего была проведена проверка, результаты которой оказались шокирующими. Выяснилось, что за рулём находился 15-летний школьник.

Установлено, что ученик 9-го класса, не имея водительского удостоверения, поехал кататься на автомобиле Spark, принадлежащем его тёте. Двигаясь по улице Рохат в направлении улицы Хусейна Байкаро, подросток потерял управление, пересёк бордюр детской площадки и врезался в беседку.

В связи с тем, что водитель является несовершеннолетним, административный протокол был составлен в отношении его родителей. Какое именно наказание им назначили, правоохранительные органы не уточнили. Автомобиль был отправлен на штрафную стоянку.

Сам подросток позже дал объяснения произошедшему.

«31 января я выехал на автомобиле Spark, принадлежащем моей тёте, чтобы отвезти его на мойку. После мойки мы с другом решили прокатиться по махалле, снимали видео и ездили по району на машине. Я потерял управление и заехал на бордюр. О своём поступке глубоко сожалею. Обещаю, что такое больше не повторится. Прошу прощения у нашего народа, жителей махалли, соседей — у всех. Больше за руль садиться не буду», — отметил он.