Полиция предупредила о ловушках мошенников в мессенджерах и соцсетях

Правоохранительные органы предупредили о ловушках, которые мошенники используют в мессенджерах и социальных сетях для кражи денег и персональных данных.
Как сообщили в информационном Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники всё чаще взламывают аккаунты пользователей и рассылают сообщения от имени знакомых. В таких сообщениях жертв просят срочно перевести деньги, передать код из SMS или перейти по «важной» ссылке.
В полиции отмечают, что мошенники создают ощущение срочности, ссылаются на чрезвычайные ситуации и используют необычную манеру общения, чтобы вызвать доверие. Также распространены случаи рассылки вредоносных ссылок, после перехода по которым злоумышленники получают доступ к новым аккаунтам.
Правоохранители рекомендуют не передавать коды подтверждения даже близким людям, перепроверять подозрительные просьбы через звонок или другой канал связи, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по неизвестным ссылкам. При подозрении на взлом гражданам советуют немедленно обращаться в службу поддержки сервисов и предупреждать своих контактов.
Ранее в МВД России сообщали, что мошенники активно используют нейросети для создания поддельных документов, писем и сообщений. В ведомстве отмечали, что такие материалы могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также отличаться нестандартным оформлением. По словам правоохранителей, совокупность подобных признаков может указывать на попытку обмана.