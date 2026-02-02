Полиция предупредила о ловушках мошенников в мессенджерах и соцсетях

Правоохранители рекомендуют не передавать коды подтверждения даже близким людям, перепроверять подозрительные просьбы через звонок или другой канал связи, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по неизвестным ссылкам. При подозрении на взлом гражданам советуют немедленно обращаться в службу поддержки сервисов и предупреждать своих контактов.