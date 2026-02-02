В 2025 году полицейские Прикамья раскрыли более 13 тыс. преступлений

В бюджетной сфере полицейские выявили и расследовали 121 преступление. 59 преступлений были связаны с хищением средств, выделенных в рамках национальных проектов. За совершение преступлений коррупционной направленности к уголовной ответственности привлечено на 40% больше фигурантов, чем в 2024 году.