В результате атаки дрона в Брянской области пострадал мирный житель

Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. В результате взрыва был полностью уничтожен легковой автомобиль, принадлежавший местному жителю.
Также ночью 2 февраля украинский беспилотник ударил по частному дому в Старом Осколе Белгородской области. Пожар, вызванный атакой БПЛА, привёл к частичному обрушению здания, внутри нашли тела двух погибших мирных жителей.
