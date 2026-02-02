Ричмонд
В результате атаки дрона в Брянской области пострадал мирный житель

В селе Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал гражданский объект. В результате атаки пострадал один мирный житель, получивший минно-взрывную травму. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. В результате взрыва был полностью уничтожен легковой автомобиль, принадлежавший местному жителю.

Также ночью 2 февраля украинский беспилотник ударил по частному дому в Старом Осколе Белгородской области. Пожар, вызванный атакой БПЛА, привёл к частичному обрушению здания, внутри нашли тела двух погибших мирных жителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

