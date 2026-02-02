В Новосибирске поставлена точка в деле о продаже фальшивых стодолларовых купюр: кто не дожил до приговора

В Новосибирске, прямо в здании областного суда, умер владелец типографии Вячеслав Брюханов, проходящий по уголовному делу о продаже 52 липовых стодолларовых купюр сотрудникам ФСБ. Так что до приговора, который огласили 2 февраля, дожил только один из подсудимых. Олегу Голдыреву, продававшему фальшивки, дали три года колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».