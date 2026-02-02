В Новосибирске поставлена точка в деле о продаже фальшивых стодолларовых купюр: кто не дожил до приговора

В Новосибирске, прямо в здании областного суда, умер владелец типографии Вячеслав Брюханов, проходящий по уголовному делу о продаже 52 липовых стодолларовых купюр сотрудникам ФСБ. Так что до приговора, который огласили 2 февраля, дожил только один из подсудимых. Олегу Голдыреву, продававшему фальшивки, дали три года колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
История получила огласку еще в 2023 году, когда стартовал процесс над двумя 58-летними фальшивомонетчиками. При обысках у подельников изъяли печатные станки, листы с отпечатанными заготовками денег, пресс, клише и негативы, краски и химические реактивы, 127 готовых поддельных стодолларовых купюр. Примечательно, что за каждую банкноту подельники просили по 3000 рублей.
Вячеслав Брюханов умер в здании суда еще в октябре 2024 года. Тогда мужчина, который настаивал на своей невиновности, пытался обжаловать постановление о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Так что отвечать за производство пришлось одному Голдыреву, у которого еще есть время обжаловать трехлетний приговор суда и штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее в Воронеже, в здании арбитражного суда, умер 38-летний мужчина, который прибыл из Белгорода специально на заседание. Сразу после заседания истцу стало плохо и он упал прямо в коридоре, на глазах у людей. Приехавшие на место врачи сообщили, что у мужчины оторвался сердечный тромб.
В США миллионер умер в зале суда, услышав приговор. За мошенничество мужчине дали 16 лет тюрьмы.