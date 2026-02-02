Силы ПВО России сбили 31 украинский дрон за ночь

Большая часть атак пришлась на Белгородскую область — там уничтожили 22 дрона. Ещё четыре сбили над Краснодарским краем, два — в Ростовской области и по одному — в Астраханской, Брянской и Курской областях.
Ранее Life.ru писал, что последствия ночной атаки ВСУ на Белгородчину оказались трагичными. В Старом Осколе два мирных жителя погибли после того, как украинский дрон ударил по частному дому и вызвал сильный пожар. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела, а здание частично обрушилось. Губернатор области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.