Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у бывшего начальника ГАИ Челябинска

«Суд удовлетворил исковые требования. Имущество ответчика перешло в доход государства», — сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд постановил конфисковать в пользу государства ряд активов, включая коттедж, земельный участок, два автомобиля, а также денежные средства на общую сумму около 3,5 млн рублей. При этом суд отклонил требование о наложении ареста на счет одного из родственников, не найдя доказательств его причастности.
Как следует из материалов дела, Александр Гайде был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, деньги он получал от директора строительной компании за общее покровительство при осуществлении деятельности. В рамках уголовного дела на имущество семьи Гайде ранее были наложены обеспечительные меры.