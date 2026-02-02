Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у бывшего начальника ГАИ Челябинска

Как следует из материалов дела, Александр Гайде был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, деньги он получал от директора строительной компании за общее покровительство при осуществлении деятельности. В рамках уголовного дела на имущество семьи Гайде ранее были наложены обеспечительные меры.