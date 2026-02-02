Ричмонд
Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у бывшего начальника ГАИ Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля, ФедералПресс. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил частично исковые требования прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника городской Госавтоинспекции Александра Гайде. Решение было вынесено 30 января после рассмотрения дела, начавшегося в июне прошлого года.

Источник: РИА «ФедералПресс»

«Суд удовлетворил исковые требования. Имущество ответчика перешло в доход государства», — сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд постановил конфисковать в пользу государства ряд активов, включая коттедж, земельный участок, два автомобиля, а также денежные средства на общую сумму около 3,5 млн рублей. При этом суд отклонил требование о наложении ареста на счет одного из родственников, не найдя доказательств его причастности.

Как следует из материалов дела, Александр Гайде был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, деньги он получал от директора строительной компании за общее покровительство при осуществлении деятельности. В рамках уголовного дела на имущество семьи Гайде ранее были наложены обеспечительные меры.