Бывших полицейских из Учалов осудили за превышение полномочий

Учалинский районный суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам полиции за превышение полномочий, фальсификацию доказательств, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что сотрудница отдела МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП и обратилась к коллеге с просьбой пройти освидетельствование на состояние опьянения вместо себя.

Сотрудник ГИБДД незаконно приобщил к материалам дела акт, содержащий ложные сведения о том, что опьянение не установлено. Другое должностное лицо впоследствии вынесло постановление об отказе в возбуждении административного дела. Все это было совершено с целью избежать административной ответственности и увольнения.

За фальсификацию доказательств подсудимые были освобождены от наказания из-за срока давности.

За превышение полномочий суд приговорил их от трех с половиной до четырех лет условно с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок два года с лишением специальных званий «Старший лейтенант полиции», «Лейтенант полиции» и «Капитан полиции».