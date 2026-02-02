Бывших полицейских из Учалов осудили за превышение полномочий

Сотрудник ГИБДД незаконно приобщил к материалам дела акт, содержащий ложные сведения о том, что опьянение не установлено. Другое должностное лицо впоследствии вынесло постановление об отказе в возбуждении административного дела. Все это было совершено с целью избежать административной ответственности и увольнения.