Житель Самары осужден на 2 года условно за сбыт средств для незаконных платежей

Суд назначил мужчине за преступление наказание в виде двух лет условно и уголовного штрафа в размере 115 тысяч рублей. После поступления исполнительного листа, осужденного предупредили, что в случае неуплаты штрафа наказание могут заменить на более строгое. Это побудило мужчину полностью погасить задолженность, чтобы избежать реального лишения свободы.