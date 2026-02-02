Ричмонд
Житель Самары осужден на 2 года условно за сбыт средств для незаконных платежей

Чтобы не получить реальный срок, мужчина из Самары выплатил уголовный штраф в размере 115 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд признал местного жителя виновным в совершении семи преступлений по статье о сбыте электронных средств и носителей информации, предназначенных для незаконных финансовых операций. Мужчина использовал зарегистрированное им ООО для открытия счета и последующего сбыта, сообщает ГУФССП по Самарской области.

«Не желая менять условный срок на реальный, мужчина выплатил всю сумму задолженности», — рассказали в пресс-службе.

Суд назначил мужчине за преступление наказание в виде двух лет условно и уголовного штрафа в размере 115 тысяч рублей. После поступления исполнительного листа, осужденного предупредили, что в случае неуплаты штрафа наказание могут заменить на более строгое. Это побудило мужчину полностью погасить задолженность, чтобы избежать реального лишения свободы.