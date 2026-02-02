В Красноярске будут судить молодую участницу международной наркогруппы

В конце лета 2025-го по указанию «оператора» злоумышленница извлекла из тайника неподалеку от деревни Старцево крупную партию наркотиков. Затем она начала размещать «закладки» в Ленинском и Свердловском районах Красноярска, а также в пригороде — рядом с Березовкой. Места тайников девушка фотографировала с геометками и загружала на сайт магазина, где клиенты могли приобрести «запрещенку».