В Красноярске будут судить молодую участницу международной наркогруппы

В 2025 году девушка приехала в Красноярск и устроилась на работу в магазин по продаже наркотиков. Злоумышленница взяла квартиру в аренду и превратила съемное жилье в пункт фасовки и хранения десятков килограммов запрещенных веществ. Деятельность она вела через теневую интернет-площадку, ведя переписку с анонимным «оператором» из даркнета.
В конце лета 2025-го по указанию «оператора» злоумышленница извлекла из тайника неподалеку от деревни Старцево крупную партию наркотиков. Затем она начала размещать «закладки» в Ленинском и Свердловском районах Красноярска, а также в пригороде — рядом с Березовкой. Места тайников девушка фотографировала с геометками и загружала на сайт магазина, где клиенты могли приобрести «запрещенку».
«Спустя несколько месяцев девушка съехала с квартиры и переехала в другую, но часть наркотиков оставила в старой квартире, спрятав сверток за диваном. Когда хозяйка после её отъезда обнаружила за диваном запрещенное вещество и оборудование, она обратилась к правоохранителям», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки было оперативно установлено местонахождение экс‑квартирантки. При обыске у девушки изъяли более 2,5 килограмма мефедрона и «кристаллов», оборудование для фасовки и упаковки, а также телефоны и доступы к аккаунтам в даркнете.
Прокуратура края утвердила ей обвинение за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, действовавшей на территории России и Королевства Таиланд (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.