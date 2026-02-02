Российский военный сбил прикладом украинский дрон

Пулеметчик группировки войск «Восток», известный под позывным «Кола», в Запорожской области сбил ударный дрон ВСУ с помощью автомата.
Боец рассказал РИА Новости, что во время движения на мотоцикле они с товарищем подверглись атаке беспилотника.
«Когда дрон противника приблизился, я ударил его прикладом автомата. Дрон упал и взорвался», — вспоминает «Кола». После этого они продолжили свой путь.
Ранее российский военнослужащий Юрий Ендальцев спас сослуживца, который получил ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.